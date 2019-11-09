Мэр Одессы открыл самый крупный пришкольный стадион города

Сегодня, 9 ноября, мэр Одессы Геннадий Труханов открыл самый большой пришкольный стадион в городе.

Как сообщает официальный сайт города, его общая площадь составляет практически 2,4 га.

«Инфраструктурой стадиона будут пользоваться сразу три расположенные рядом школы Малиновского района — №32, 96 и 46», — говорится в сообщении.

Открывая стадион, Геннадий Труханов отметил, что ещё год назад здесь было поле, поросшее бурьяном, а сегодня школы получили прекрасную спортивную базу для проведения уроков физкультуры.

«Радует, когда рабочая неделя заканчивается такими яркими событиями, когда видишь огромное количество счастливых лиц. Будучи мальчишкой, я даже мечтать не мог о таких условиях для занятий спортом. Мы будем и дальше делать всё от нас зависящее, чтобы наши дети росли в заботе и любви, имели прекрасные условия для физического и культурного развития», — отметил Одесский городской голова.

Фото: «Одесса»