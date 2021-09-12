Президент наградил двух работников физкультуры и спорта Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №467/2021 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня физической культуры и спорта».

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Согласно документу, за весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность два представителя этой сферы из Одесской области удостоены почётного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины»:

АЛМАНОВ Руслан Отариевич — президент Одесской областной федерации по греко-римской борьбе

КАРАБАДЖАК Пётр Фёдорович — директоров Тарутинской детско-юношеской спортивной школы.

Как сообщала Одесса News, 11 сентября ко Дню физической культуры и спорта Украины в Одессе проходит масштабный Фестиваль спорта JUST UP 2021.

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