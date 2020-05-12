Одесских выпускников ждёт ВНО с 25 июня

Внешнее независимое оценивание состоится с 25 июня по 17 июля.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 сказала в. и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

«Планируем провести ВНО с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15-17 числа, мы должны провести пробное тестирование. Чтобы это было безопасно, мы работаем над алгоритмом, который должен одобрить государственный санитарный врач», — сказала Мандзий.

Руководитель МОН добавила, что даты принятия в высшие учебные заведения были изменены. Сами вузы должны скоро опубликовать условия и сроки на своих сайтах. Также будет отсрочена подача документов, это будет происходить в августе. В то же время сама процедура поступления не изменилась.

Мандзий также сообщила, что обучение в школах продлится до конца мая в дистанционном режиме.

«В школах обучение продлится до конца мая, как предусмотрено сроками учебного года, но мы понимаем, что оно будет проходить только с использованием дистанционных технологий. Что касается дошкольных учебных заведений, здесь нет понятия окончания учебного года, так что они могут и будут работать летом с учётом эпидемиологической ситуации», — сказала она.

Чиновница добавила, что для поступления в первый класс школы должны сами обнародовать сроки и правила подачи документов. Чаще всего это онлайн-регистрация или электронная почта, а лично можно будет отнести документы после окончания карантина. Конкурса для поступления в первый класс не предусмотрено, подчеркнула она.

Как сообщала Одесса News, школы Одессы работают в онлайн-режиме, учащиеся выполняют учебные планы и программы, принято решение, что учебный год для 1-10-х классов завершится, как и планировалось, на последней неделе мая. После этого начнутся летние каникулы.