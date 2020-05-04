В школах Одессы учебный год завершится в конце мая

Учебный год в одесских школах завершится в конце мая.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич на официальном сайте города.

«Поскольку школы Одессы работают в онлайн-режиме, учащиеся выполняют учебные планы и программы, принято решение, что учебный год для 1-10-х классов завершится, как и планировалось, на последней неделе мая. После этого начнутся летние каникулы», — отметила руководитель департамента.



Относительно прохождения выпускниками 11-х классов внешнего тестирования и завершения для них учебного года будет дано дополнительное разъяснение, — сказала чиновница.

Также Елена Буйневич рассказала подробности зачисления детей в первые классы школ Одессы, о чём писала Одесса News.