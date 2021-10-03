Одесский преподаватель физики признан Народным учителем Украины

Преподаватель физики Одесского коммунального учреждения «Ришельевский научный лицей», популярный видеоблогер Павел Виктор стал победителем в номинации «Народный учитель» общенациональной ежегодной премии для украинских педагогов, совершенствующих профессию — Global Teacher Prize Ukraine 2021.

Об этом сообщается на сайте премии в Facebook.

Отмечается, что имя победителя было объявлено вчера, 2 октября, на Софиевской площади в Киеве на пятой церемонии награждения Global Teacher Prize Ukraine 2021.

На сайте ТСН за одесского преподавателя проголосовало более 23 000 человек.

«Павел получил в подарок образовательную поездку. Теперь он отправится перенимать опыт в одну из образовательных супердержав», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, Павла Виктора знают прежде всего по его странице на YouTube, куда он записал и выложил полный курс по физике с 7 по 11 класс. Его первоначальной целью было обеспечить качественное обучение собственных учеников во время карантина. Но блог быстро приобрёл популярность среди школьников не только Украины. Сейчас у его канала более 770 000 подписчиков. А количество просмотров уже превысило отметку в 40 млн.

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