Отстранён от работы директор Одесского теруправления НАБУ: в чём причина

Директора Одесского территориального управления НАБУ Владимира Деулина отстранили от работы после празднования Дня юриста, которое проходило в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия».

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НАБУ.

«По факту участия директора Одесского территориального управления Национального бюро Владимира Деулина в мероприятии по случаю Дня юриста, которое проходило в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия», и получение им награды от президента этого вуза начата служебная проверка», — отметили в НАБУ.

Подчёркивается, что на время проведения проверки Деулин отстранён от выполнения должностных обязанностей.

Как известно, президент Одесской юридической академии — бывший народный депутат Сергей Кивалов, экс-глава Центризбиркома Украины во время Оранжевой революции 2004 года. Он фигурирует в настоящее время в уголовном производстве НАБУ о «плёнках» бывшего председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка относительно подкупа судей.

Кроме Деулина, на мероприятии в академии присутствовал также первый заместитель председателя областного совета Олег Радковский.

По данным СМИ, на мероприятии, которое состоялось 8 октября, награду Деулину вручили не от юридической академии, с которой у НАБУ подписан договор о сотрудничестве в рамках прохождения практики студентами, «а на лично организованной встрече ректором академии Олегом Тодощаком, который проходит по уголовному делу НАБУ».

«Показательно, что другие гости получили только грамоты и значки, а вот директор Одесского теруправления НАБУ — ещё и целую ценную монету НБУ (как можно предположить, судя по фото), — уточняет Зеркало недели. — Если даже это серебро, то цена подарка уже выше 300 грн. Поэтому с подарком господину Деулину придётся распрощаться и поставить его на баланс НАБУ».

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