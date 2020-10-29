Труханов может спать спокойно: КСУ отменил «уголовку» за недостоверное декларирование

Судьи Конституционного Суда Украины приняли решение об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах.

Об этом заявили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

В частности, как говорится в заявлении, НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Конституционного Суда — Ирины Завгородней и Сергея Головатого.

«Это свидетельствует о наличии у Ирины Завгородней и Сергея Головатого конфликта интересов во время участия в принятии решения. Закон запрещает судьям участвовать по делу в таких условиях», — отметили в Нацагентстве.

Так, в декларации Головатого за 2019 год обнаружили 3,6 млн грн недостоверных сведений, в декларации Завгородней за 2018 год — недостоверных сведений на 615 тыс. грн, в декларации за 2019 — 754 тыс. грн.

Также в ведомстве напомнили, что ранее при проверке ежегодных деклараций судьи Конституционного Суда Владимира Мойсика НАПК установило признаки преступления — использование заведомо поддельного документа.

27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

В частности, эта статья УКУ предусматривает ответственность в виде штрафа или лишения свободы за предоставление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Таким образом, рассматриваемое в настоящее время Коллегией судей Высшего антикоррупционного суда дело по обвинению мэра Одессы Геннадия Труханова в декларировании недостоверной информации за 2017 год будет закрыто.

«Из-за решения Конституционного Суда, которым упразднена уголовная ответственность за недостоверное декларирование, придётся закрыть 110 уголовных дел», — заявили в НАБУ.

«Решение Конституционного суда, которым упразднена уголовная ответственность за недостоверное декларирование, является политическим. Таким образом КСУ не только легитимизирует намерения политиков и чиновников скрыть от общества состояния, приобретённые незаконным путём, но и защищает интересы отдельных судей КСУ, в отношении которых осуществляется расследование за недостоверное декларирование», — говорится в заявлении.

В бюро подчёркивают, что «такое решение не выдерживает никакой критики, ни с этической, ни с правовой точки зрения».