Высший антикоррупционный суд займётся Трухановым 1 ноября

Высший антикоррупционный суд начнёт 1 ноября рассмотрение уголовного производства о внесении Одесским городским головой Геннадием Трухановым недостоверных сведений в декларации за 2015-2016 годы.

Об этом сообщает пресс служба ВАКС на своей странице в Facebook.

«22 октября в Высший антикоррупционный суд поступило уголовное производство по обвинению мэра Одессы в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины. Постановлением ВАКС сегодня, 23 октября, назначено подготовительное судебное заседание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рассмотрение дела состоится 1 ноября в 14 часов по адресу: проспект Победы, 41.

Как сообщала Одесса News, решение о передаче в Высший антикоррупционный суд обвинительного заключения Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отношении Одесского городского головы Геннадия Труханова вынес в октябре Приморский суд Одессы.

САП инкриминирует Труханову совершение преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

По данным САП, Труханов не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, а также доли акций в компаниях и проценты по вкладам в банках. Общий объём незадекларированных средств в виде имущества и других ценностей превышает 50 млн гривен.

Кстати. В случае обвинительного приговора Труханова могут наказать штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. Кроме того, вступление в силу обвинительного приговора суда является основанием для досрочного прекращения полномочий городского головы.