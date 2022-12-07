Задержанных в Одессе бизнесменов САП будет просить суд арестовать

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подготовила ходатайство в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о применении к задержанным 5 декабря в Одессе двум бизнесменам — Борису Кауфману и Александру Грановскому — мер пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога.

Об этом сообщил Укринформу заместитель руководителя САП Андрей Синюк.

«Подготовили ходатайство в суд о применении к двум задержанным вчера в Одессе бизнесменам пресечения в виде ареста без права на залог», — сказал он, добавив, что задержанным инкриминируют нарушения ч.1 ст. 255 УК (создание преступной организации), разрешающей арест без права на залог. В случае доказания вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

По информации НАБУ в Facebook, антикоррупционные правоохранительные органы — НАБУ и САП сообщили о подозрении трём участникам преступной организации в Одессе — известному одесскому бизнесмену-соорганизатору преступной организации — ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369 УК Украины; народному депутату Украины IV созыва-соорганизатору преступной организации — ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369 УК Украины; доверенному лицу-соучастнику преступной организации — ч. 2. ст. 255, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

«Они взяли под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых взаимодействие с застройщиками, закупки средств местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий, другие аспекты взаимодействия с бизнесом. Для бесперебойности реализации поставленных целей организаторы преступной организации наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, о чём свидетельствуют доказательства, полученные НАБУ и САП в ходе расследования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование этих фактов детективы начали по собственным наработкам. Это – вторая преступная организация в Одессе, разоблачённая НАБУ и САП. Первая, которую следствие раскрыло в октябре 2021 года, прекратила свою деятельность. Расследование её деятельности находится на завершающей стадии.

Как сообщала Одесса News, 5 декабря следователи Национального антикоррупционного бюро Украины проводили обыски в помещениях городского совета Одессы, включая кабинет мэра города.

Фото: САП-НАБУ

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