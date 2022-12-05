НАБУ 5 декабря в кромешной тьме проводили обыск в кабинете мэра Одессы

5 декабря следователи Национального антикоррупционного бюро Украины проводили обыски в помещениях городского совета Одессы.

Об этом сообщает издание «Думская«.

По данным издания, следователи изымали документы в юридическом и финансовом департаментах, а также в кабинетах городского головы Геннадия Труханова и его заместителей.

Отмечается, что обыски связаны с делом бизнесмена Бориса Кауфмана.

Процессуальные действия происходили в темноте, так как город обесточен в результате ракетной атаки россиян.

Борис Кауфман

Ранее стало известно, что Кауфмана, а также его бизнес-партнёра Александра Грановского, которым принадлежит одесский аэропорт, ряд гостиниц и табачная компания TEDIS, задержали детективы НАБУ.

Александр Грановский

По информации НАБУ в Facebook, Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ разоблачили «преступную организацию, которая взяла под контроль Одесский городской совет и бюджет города».

«5 декабря 2022 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ задержали трёх человек по подозрению в создании преступной организации, контролировавшей должностных лиц Одесского городского совета, и совершении других коррупционных преступлений. Предварительная правовая квалификация по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 369 УК Украины», — отмечается в сообщении.

Следствие установило, что с осени 2021 г. участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе, средства местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка.

«Фактически преступная организация держала под контролем все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки сессий Одесского городского совета. Для реализации преступных действий лица наладили процесс системного подкупа должностных лиц и депутатов местного совета, которые обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления», — отмечают в НАБУ.

Сегодня разоблачены два организатора преступной схемы — Кауфман, Грановский и их доверенное лицо. В настоящее время устанавливаются другие причастные лица к деятельности этой преступной организации.

Для справки. Украинский Forbes внёс Кауфмана в сотню самых богатых украинцев 2021 года, разместив его на 36-м месте с состоянием $220 млн. СМИ пишут, что 49-летний Кауфман является основателем инвестиционной компании Vertex United, в состав которой входят активы гостиничного направления («Бристоль», «Лондонская», «Президент-Отель»), медиаактивы и инвестиционные проекты. Также Кауфман – совладелец крупнейшей украинской дистрибьюторской компании TEDIS Ukraine. По данным «Украинской правды», Кауфман отдыхал в Греции и «ненадолго вернулся в Украину». Издание отмечает, что у Кауфмана трое детей и плохое здоровье, в связи с чем он имеет «белый билет» от военкомата.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod