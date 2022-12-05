Труханов провёл срочное заседание штаба по ликвидации последствий ракетных ударов

5 декабря мэр Одессы Геннадий Труханов провёл заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ракетных обстрелов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

На заседании штаба было отмечено, что ситуация в городе трудная, но контролируемая. Все коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее вернуть свет, тепло и воду в дома одесситов.

По информации начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, «в результате массированного ракетного удара повреждена энергетическая инфраструктура нашей области. Также попадание в гражданские дома и объекты гражданской инфраструктуры. Ранены два человека. В настоящее время электроснабжение отсутствует в Одессе и большинстве общин Одесского района. Все службы находятся на местах и уже приступили к возобновлению электроснабжения».

Как сообщала Одесса News, вечером 5 декабря Одесский городской голова Геннадий Труханов обратился к жителям города после массированного ракетного обстрела Украины.

Фото: Одесса. Официально/Telegram

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