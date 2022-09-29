Сокращение с пользой для Одессы: три отдела горсовета объединены в один

Решением сессии 28 сентября создан Департамент культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета, который является правопреемником полномочий Департамента культуры и туризма, Департамента международного сотрудничества и маркетинга и Управления по вопросам охраны объектов культурного наследия, которые прекращают свою деятельность.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

По мнению депутатов, такое объединение позволит избежать дублирования функциональных обязанностей исполнительных органов и улучшить координацию деятельности.

«Особенно это важно сегодня, когда Одесса ожидает включения в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО. И одним из условий является создание единого представительства города перед ЮНЕСКО с разветвлённой структурой, включающей вопросы культуры, международного сотрудничества и охраны объектов культурного наследия», — говорится в сообщении.

Кроме того, расширение сфер деятельности нуждается в дополнительных специалистах, что будет компенсировано высвобождением штатных единиц за счёт объединения подразделений мэрии.

Реализация совместных с международными партнёрами проектов в дальнейшем позволит расширить привлекательные туристические локации, увеличит поток туристов и будет способствовать развитию имиджевой и брендинговой политики города Одессы», — отметил Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, по заявлению министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко 2 сентября, «вопрос о внесении исторического центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО будет решён в течение нескольких дней».

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