Одесская 126-я бригада Сил терробороны получила Боевое Знамя

7 декабря в Одесском национальном театре оперы и балета состоялась торжественная презентация Боевого Знамени 126-й отдельной бригады Сил ТРО.

Как отмечается на официальном сайте «Одесса» горсовета, Боевое Знамя после формирования воинской части вручается ей от имени Президента Украины и всегда находится со своей частью, а на поле боя — в районе боевых действий.

«Боевое Знамя является почётным знаком воинской части, определяет особенности его боевого назначения, истории и заслуг и свидетельствует о принадлежности к Вооружённым Силам Украины», — говорится в сообщении.

Благодаря мужеству, профессионализму и стойкости за короткий срок одесская бригада завоевала авторитет среди побратимов на поле боя и высокое уважение одесситов.

«Мы гордимся помогать вам и обеспечивать надёжный тыл. И для меня большая честь быть приглашённым на ритуал презентации Боевого Знамени! Пусть этот символ чести и победы несёт боевую славу и ваши боевые традиции следующим поколениям бойцов бригады, которые будут стоять на страже суверенности Украины и свободы украинцев», — поздравил бригаду Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Для справки. 126-я отдельная бригада Сил территориальной обороны основана 8 марта 2022 года как дополнительная бригада территориальной обороны в Одесской области. Сформирована из добровольцев. С апреля бригада уничтожает российские войска на Юге Украины. С начала создания Одесской 126-й бригады ТРО мэрия находится в постоянном контакте с руководством и помогает с обеспечением части: в конце мая передан санитарный внедорожник Land Rover Defender (предоставлен Марселем); осенью – мобильный санитарный домик; ранее – 1000 тактических аптечек IFAK и другое.

Как сообщала Одесса News, 25 февраля 2022 года Одесский городской голова выдал распоряжение о проведении всеобщей мобилизации на территории Одессы.

Фото: «Одесса»

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