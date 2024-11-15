В Одессе обстрел повредил здание, являющееся памятником архитектуры

В Одессе от обстрелов 14 ноября пострадала семейная амбулатория на улице Пастера.
Об этом сообщил Одесский горсовет.
Здание амбулатории является памятником архитектуры и находится в пределах охранной зоны ЮНЕСКО.
В медучреждении повреждены окна и двери, поломана мебель, есть повреждения стен, потолка, балок кровли.
В настоящее время производится закрытие окон плёнкой, обследование состояния здания и инженерных сетей.
До завершения обследования амбулатория не работает.
Как сообщала Одесса News, в Одессе в результате российской атаки 14 ноября погиб один человек, десять раненых, в том числе ребёнок.
Фото: «Одесса. Официально»/Telegram
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy