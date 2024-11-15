Безуглая и Савченко написали друг на друга обращения в СБУ

Бывший народный депутат Украины, военнослужащая Надежда Савченко обратилась в Службу безопасности Украины относительно нардепа Марьяны Безуглой, которая раньше просила СБУ проверить саму Савченко.

Об этом военнослужащая сообщила в Facebook.

Савченко процитировала текст своего обращения к главе СБУ Василию Малюку и директору Государственного бюро расследований Алексею Сухачёву. Она требует проверить Безуглую на предмет государственной измены и разглашения государственной тайны.

В заявлении сказано, что Безуглая систематически публикует данные об обороноспособности ВСУ, их укомплектовании, сведения о сосредоточении или отсутствии военных на конкретных участках фронта и тому подобное. В подтверждение своих слов Савченко привела несколько публикаций нардепа. Среди них в том числе сообщение о том, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выводит ещё несколько опытных бригад с Торецкого направления в Донецкой области. По словам Савченко, это сообщение помогло россиянам сосредоточиться на этом направлении, и, как следствие, россияне продвинулись в Торецке.

«Займитесь депутатской работой. Не мешайте военным защищать Украину!» – обратилась Савченко к Безуглой.

Безуглая написала в Facebook, что «в сети появилась информация», что Савченко воюет как командир роты в одной из бригад ТрО и обвинила Савченко в прорыве врага, а также призвала СБУ «обратить внимание» на рацию, которую использует Савченко. По словам нардепа, это именно тот вариант, который легко прослушивается россиянами. Безуглая призвала СБУ «подробно исследовать деятельность Савченко в ВСУ».

Одесса News информировала, что Марьяна Безуглая выдвинула свои предложения по изменениям в Минобороны и Генштабе, если бы она стала министром обороны.

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