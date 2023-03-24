Мэр Одессы поздравил сотрудников СБУ с профессиональным праздником

Мэр Одессы поздравил сотрудников Службы безопасности Украины с профессиональным праздником, который отмечается 25 марта.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» городского совета.

В канун 31-й годовщины создания СБУ мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил сотрудников управления в Одесской области, — говорится в сообщении.

«Сегодня работа в СБУ – это ежедневные вызовы и риски. Это нестандартные, а иногда беспрецедентные решения. Острый ум, быстрая ориентировка и невероятная выдержка, соединённая с силовыми навыками служащих. Вы – настоящие патриоты и профессионалы своего дела! Вас боится враг. Украинцы относятся к вам с большим уважением», — сказал городской голова.

Отмечается, что по случаю профессионального праздника, Геннадий Труханов вручил сотрудникам Службы безопасности Украины почётные городские награды и ценные подарки.

Фото: «Одесса»

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