Боевик «ДНР», фигурант дела одесских «комсомольцев-террористов», получил 15 лет

Боевик «ДНР», который был фигурантом легендарного дела одесских «комсомольцев-террористов», приговорён к 15 годам за решёткой.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Уроженец Одессы с 2004 года отбывал наказание в Торезской исправительной колонии № 28 в Донецкой области за терроризм, грабежи, бандитизм, незаконное хранение оружия и попытку свержения государственной власти в Украине.

«В целях воплощения пророссийских взглядов в 2000-х годах он создал банду «Коммунисты-революционеры», среди сторонников возрождения СССР и установления диктатуры коммунистической партии. Среди доказанных эпизодов преступной деятельности организованной группы – взрывы у здания СБУ в Киеве осенью 2002 года, вооружённое ограбление ювелирных магазинов и пунктов обмена валют», — говорится в сообщении.

В августе 2014 года после оккупации города Торез боевики террористической организации «ДНР» освободили его из тюрьмы. Оставшись на временной оккупированной территории, осуждённый присоединился к одному из подразделений политического блока «ДНР» – так называемому «Комитету освобождения Причерноморья».

В рядах организации он налаживал координацию между её членами, обеспечивал пополнение новыми сторонниками, популяризировал деятельность «ДНР» и «ЛНР», публично призывал к ведению вооружённого сопротивления силам АТО, совершению террористических актов, захвату и дальнейшей оккупации территории Украины, установлению на захваченных территориях власти террористических организаций и создание на них псевдогосударственного образования «Новороссия». Враждебная пропаганда выкладывалась на видеохостинге YouTube в сети Интернет.

Отмечается, что специальное досудебное расследование проводилось СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года СБУ разоблачила жителя Одессы, который по запрещённой в Украине соцсети «Вконтакте» передавал подсанкционному московскому блогеру и пропагандисту информацию о расположении военнослужащих ВСУ на территории Одессы.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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