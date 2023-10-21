Зеленский приехал в Николаев

20 октября под председательством Президента Украины Владимира Зеленского в Николаеве состоялось совещание по актуальным вопросам безопасности и жизнедеятельности в области.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким проинформировал Главу государства и других участников встречи о текущей ситуации в регионе, а городской голова Николаева Александр Сенкевич – о состоянии обеспечения жизнедеятельности города.

Президенту сообщили о ситуации с восстановлением водо- и газоснабжения в деоккупированных населённых пунктах, с водоснабжением Николаева, а также в целом о подготовке к отопительному сезону.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Одесса» Андрей Гнатов доложил об обстановке в сфере безопасности в Чёрном море, в частности об угрозах судоходству, созданных государством-агрессором – РФ, о прикрытии портовой инфраструктуры и результатах работы «зернового коридора».

Руководители правоохранительных органов региона проинформировали об оперативной и криминогенной ситуации на территории Николаевской области и координации работы правоохранителей.

Также во время рабочей поездки в Николаевскую область Президент посетил военный госпиталь, где лечатся раненые украинские военнослужащие, пообщался с защитниками Украины, которые получили ранения в боях на Херсонском направлении, и их родными. Военные рассказали Президенту о своём состоянии и лечении.

Владимир Зеленский поблагодарил их за героическую службу, вручил награды раненым, а также военным медикам.

Одесса News информировала о рабочей поездке 20 октября Президента Украины в Херсонскую область.

Фото: ОПУ

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