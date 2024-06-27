Труханов обеспокоен утечкой кадров в Одесском центре экстренной медпомощи

Сегодня в Одессе остро стоит проблема с нехваткой фельдшеров и водителей скорой помощи. Только за последние 9 месяцев при разных обстоятельствах из Одесского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф уволилось более 600 работников.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Отмечается, что из-за нехватки кадров в Одессе ежедневно не выезжает на маршрут 20 машин экстренки.

«Недавно я был на совместных учениях, где пообщался с одесскими бригадами экстренной помощи — колоссальная нагрузка. Мастерство водителей поражает, ведь они должны в считанные минуты доставить медиков на место, чтобы спасти жизнь. Мы все понимаем – нужно выполнять планы мобилизации. Нашим военным на фронте тоже нужны медики. Но ведь не в ущерб тем, кто в тылу», — говорится в сообщении.

Мэр Одессы подчеркнул, что «нельзя оставлять миллионный город, страдающий регулярными вражескими обстрелами, без экстренной помощи. Сегодня все присутствующие депутаты Одесского городского совета согласились, что уже достигнут критический предел. Если не будут забронированы те, кто ещё остался в службе, то может случиться так, что некому будет приехать на вызов. И от этого не застрахован ни один: ни работник ТЦК, ни государственный служащий, ни охранник частной охраны. И даже семья военного, сегодня защищающая Украину на фронте».

Коллегиальное депутатское обращение фракции «Доверяй делам» поддержали все фракции горсовета. Оно будет направлено в ответственные органы, — написал Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что из-за массовых увольнений водителей и врачей скоро не будет возможности формировать бригады, чтобы выезжать на вызовы. Кроме того, одесская экстренка может забронировать 50% работников, однако есть должности, которые не подлежат бронированию согласно закону – это врачи.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy