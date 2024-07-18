Мужчины от 18 до 60 лет должны иметь военные билеты при выезде из Украины

С 17 июля для выезда из Украины у мужчин обязательно должны быть военно-учётные документы.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Отмечается, что 16 июля истёк установленный законом срок, в течение которого граждане Украины должны были встать на воинский учёт или уточнить свои военно-учётные данные. Теперь во время пересечения границы на выезд пограничники проверяют военно-учётные документы у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60. Такая норма начала применяться, начиная с 00.00 17 июля.

По словам спикера ГПСУ, документ может быть как бумажный, так и в электронной форме. В случае отсутствия военно-учётного документа пограничники отказывают в пересечении государственной границы на выезд из Украины.

Также основанием для отказа будет наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о розыске человека. В таких случаях на место будут вызываться сотрудники полиции.

Демченко напомнил, что некоторые граждане имеют право на пересечение границы из-за отсрочки от призыва или исключения с воинского учёта по состоянию здоровья. В таком случае, в их военно-учётных документах должна быть указана информация о получении такой отсрочки или исключении с воинского учёта либо должна быть соответствующая справка.

По словам спикера пограничной службы, с начала действия этого нововведения подавляющее большинство мужчин, пересекавших границу, имели необходимые документы, в том числе и военно-учётные. Демченко добавил, что категории лиц, которым разрешён выезд из Украины, в настоящее время не менялись.

Одесса News информировала, что обновление военно-учётных данных не означает автоматическую необходимость проходить военно-врачебную комиссию. Для прохождения ВВК гражданам будут направляться отдельные повестки.

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