MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Мужчины от 18 до 60 лет должны иметь военные билеты при выезде из Украины

Мужчины от 18 до 60 лет должны иметь военные билеты при выезде из Украины

-билет.jpg

С 17 июля для выезда из Украины у мужчин обязательно должны быть военно-учётные документы.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Отмечается, что 16 июля истёк установленный законом срок, в течение которого граждане Украины должны были встать на воинский учёт или уточнить свои военно-учётные данные. Теперь во время пересечения границы на выезд пограничники проверяют военно-учётные документы у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60. Такая норма начала применяться, начиная с 00.00 17 июля.

По словам спикера ГПСУ, документ может быть как бумажный, так и в электронной форме. В случае отсутствия военно-учётного документа пограничники отказывают в пересечении государственной границы на выезд из Украины.

Также основанием для отказа будет наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о розыске человека. В таких случаях на место будут вызываться сотрудники полиции.

Демченко напомнил, что некоторые граждане имеют право на пересечение границы из-за отсрочки от призыва или исключения с воинского учёта по состоянию здоровья. В таком случае, в их военно-учётных документах должна быть указана информация о получении такой отсрочки или исключении с воинского учёта либо должна быть соответствующая справка.

По словам спикера пограничной службы, с начала действия этого нововведения подавляющее большинство мужчин, пересекавших границу, имели необходимые документы, в том числе и военно-учётные. Демченко добавил, что категории лиц, которым разрешён выезд из Украины, в настоящее время не менялись.

Одесса News информировала, что обновление военно-учётных данных не означает автоматическую необходимость проходить военно-врачебную комиссию. Для прохождения ВВК гражданам будут направляться отдельные повестки.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy

Просмотров: 166

Смотрите также...

scroll to top