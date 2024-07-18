В бою за Украину погиб житель Одесщины Юлиан Самсонов, похоронили через 2 года

На Ананьевщине в селе Байталы похоронили сержанта Национальной гвардии Украины Юлиана Самсонова, бойца подразделения «Азов», погибшего ещё в апреле 2022 года в Мариуполе на окружённой врагом «Азовстали».

Об этом сообщили в Ананьевской городской территориальной громаде.

«Сержант Юлиан Самсонов, командир хозяйственного отделения взвода материально-технического обеспечения Национальной Гвардии Украины погиб 14 апреля 2022 года в заблокированной «Азовстали». Он вместе со своими собратьями осознанно вызвал огонь на себя во время одного из соединений с частью морских пехотинцев. Боец понимал, что только так сможет уберечь много жизней.

Только в сентябре 2022 года его матери сообщили о совпадении ДНК, а брат Юлиана опознал останки.

20 января 2023 года матери героического защитника Азовстали был вручен орден «За мужество» III степени, который Юлиану был присвоен посмертно. Церемония передачи награды состоялась в Ананьевском горсовете.

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Фото: Ананьевская гортергромада/Facebook

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