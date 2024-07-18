В порты Большой Одессы двигается почти 4 тысячи вагонов с зерном

За последнюю неделю вагонов с зерном, следующих в порты Большой Одессы, увеличилось почти на 700 единиц.

Такие данные обнародовал заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО «Укрзализныця» Валерий Ткачёв, пишет Rail.insider.

В настоящее время количество вагонов с зерном, двигающихся в направлении портов Большой Одессы, составляет 3907 единиц. Увеличился среднесуточный объём выгрузки зерна в портах – на 21 вагон. Настоящий показатель составляет 737 единиц в сутки.

Отмечается уменьшение на 20 единиц накопление вагонов с зерном в направлении порта Измаил. Сейчас туда следует 400 вагонов с таким грузом. Среднесуточный показатель выгрузки вагонов с зерном в порту Измаил составляет 40 единиц. За неделю объём вырос на восемь вагонов в сутки.

Одесса News информировала, что по итогам первого полугодия 2024 года в депо регионального филиала АО Укрзализныци «Одесская железная дорога» был отремонтирован 3321 грузовой вагон.

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