Польша продолжает блокировать границу с Украиной в трёх пунктах пропуска

В Польше продолжают блокировать границу с Украиной в трёх пунктах пропуска — «Рава-Русская – Гребенное», «Краковец-Корчевая» и «Ягодин-Дорогуск».

В этих пунктах в очереди стоят около трёх тысяч грузовиков, — сообщает Госпогранслужба.

«Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска «Рава-Русская – Гребенное», «Краковец-Корчевая», «Ягодин-Дорогуск». По информации польских пограничников, по состоянию на утро, 1620 грузовиков стоят в очередях по этим трём направлениям в сторону Украины, больше всего — напротив пунктов пропуска «Ягодин» и «Рава-Русская», — говорится в информации.

24 декабря было разблокировано движение по направлению пункта пропуска «Шегини — Медыка», но очереди остаются – 1200 грузовиков ожидают в очередях.

Из-за блоктровки на территории Польши водители и перевозчики ищут альтернативные маршруты, что приводит к увеличению движения грузовиков по другим направлениям, и как результат – к увеличению очередей.

Утром на границе со Словакией в сторону Украины в направлении пункта пропуска «Ужгород» ожидало проезда 200 грузовиков. В Венгрии очереди отсутствуют. С Румынией, по состоянию на утро, в сторону Украины в направлении пункта пропуска «Порубное» ожидали проезда 420 грузовиков.

Среди основных требований – возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков, отменённое соглашением с Евросоюзом до 30 июня 2024 года.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года Украина договорилась с Польшей о частичном разблокировании польской границы.

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