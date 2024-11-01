В Одессе почтили память жертв политических репрессий

1 ноября в Одессе состоялась церемония зажигания свечей и возложения цветов на 6-м километре Овидиопольской дороги.

Мероприятие проводилось в память о жертвах массовых политических репрессий 30-х годов ХХ века, во время которых были уничтожены тысячи жизней, в том числе, и поляков, которые 1 ноября в своей стране отмечают День всех святых, когда, по традиции, польские кладбища освещаются тысячами свечей, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

В церемонии приняли участие мэр Одессы Геннадий Труханов, Генконсул Республики Польша в Одессе Яцек Гоцловски, а также представители диаспоры и польских общественных организаций города.

Геннадий Труханов ознакомил нового консула с историей этого трагического места и работами, которые проводились до полномасштабного вторжения с целью памяти жертв репрессий, установления и фиксирования преступлений НКВД.

В ходе диалога было отмечено, что в Польше знают об этом месте и уважают отношение к памяти, демонстрируемой одесситами.

Генконсул Гоцловски отметил, что со стороны консульства, диаспоры и Польши будет предоставлена ​​поддержка и содействие реализации проекта после украинской победы.

Фото и видео: «Одесса»

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