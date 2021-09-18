На 6-м «расстрельном» км Овидиопольской дороги завершился этап полевых поисков

17 сентября завершился этап полевых исследований на территории 6-го км Овидиопольской дороги, где были найдены останки жертв политических репрессий 1937-1938 гг.

Как сообщает официальный сайт города, работы были начаты в июле этого года после получения разрешения Министерства культуры и информационной политики Украины на виды работ в границах территории исследования.

На этом этапе задачей сводной группы поисковиков-волонтёров из Одессы, Днепра и Кривого Рога являлось определение границ захоронений без эксгумации тел: устанавливался сам факт присутствия здесь останков, а также проводился сбор артефактов, свидетельствующих о времени захоронения, а, возможно, и личностей убитых.

«Обследован практически весь земельный участок размером 4,76 га. Через каждые два метра делались траншеи – шурфы. Их сделано порядка 180. Обнаружено 29 расстрельных ям. Шесть из них вскрывались в 2007-2008 годах. Остальные – впервые», — рассказала кандидат исторических наук, археолог, член-консультант рабочей группы Татьяна Самойлова.

Работы проводились по методике Международного Комитета Красного Креста. Была проведена геодезическая съёмка, границы расстрельных ям привязаны к схеме участка и промаркированы. Останки расстрелянных людей оставлены в земле до эксгумации, ямы законсервированы.

Как отметил Одесский городской голова Геннадий Труханов, территория ограждена и будет охраняться до проведения следующего этапа работ. На сегодняшний день рабочая группа предлагает переместить останки жертв политических репрессий с места бывшей свалки для проведения перезахоронения. Для этого необходимо получить соответствующие документы на эксгумацию.

Мэр Одессы поблагодарил участников полевых работ за профессионализм и слаженность работы, отметив важность их деятельности для восстановления исторический правды и ужасных фактов тоталитарного режима.

«Мир должен знать, что происходит, когда тоталитарный режим сходит с ума и начинает уничтожать своих же граждан. Замалчивать эти страницы истории недопустимо. Это должно быть уроком», — подчеркнул Геннадий Труханов.



Одесса News опубликовала полный текст интервью одесского краеведа, историка-исследователя трагических страниц истории Одессы Александра Бабича.

Фото и видео: «Одесса»

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