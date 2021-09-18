Семья спасателя Шатохина, погибшего на пожаре Одесского колледжа, получила квартиру

По инициативе председателя Одесской областной государственной администрации Сергея Гриневецкого и при поддержке депутатского корпуса ещё в апреле 2021 года на сессии Одесского облсовета было принято решение о выделении средств из областного бюджета на приобретение жилья семье Шатохина Сергея Николаевича.

Как сообщала Одесса News, Сергей Шатохин, Герой Украины, командир отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, погиб в результате полученных травм при спасении людей в результате масштабного пожара здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря 2019 года. Без отца осталось трое детей.

Днями председатель ООГА вручил жене погибшего спасателя свидетельство на право собственности и ключи от квартиры.



Фото и видео: ООГА

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod