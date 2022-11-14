Мэр Одессы встретился с представительницей ЮНЕСКО в Украине: о чём беседовали

14 ноября Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с представительницей офиса ЮНЕСКО в Украине госпожой Кьярой Децци Бардески, которая отвечает за связи и контролирует процесс включения исторического центра Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Госпожа Бардески отметила, что прибыла в Одессу впервые и частично ознакомилась с архивными материалами, архитектурным и культурным наследием города.

Она сказала, что в настоящее время проходит тщательное ознакомление с номинационным досье, которое было доставлено Геннадием Трухановым в Париж 11 октября. Вопрос Одессы должен быть рассмотрен уже на следующей сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ходе встречи стороны обсудили процедуру вступления и выполнения рекомендаций ЮНЕСКО.

В кратчайшие сроки Одесским городским советом направляется в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО вся востребованная дополнительная информация. По совету международных специалистов, исторический ареал документально зарегистрирован как единый памятник. Также по их рекомендации создан новый Департамент, отвечающий за контакты с ЮНЕСКО и объединяющий структуры одесской мэрии, ответственные за сохранение культурного и архитектурного наследия, международные связи, культуру и туризм.

В настоящее время готовится соответствующая городская целевая Программа.

Кроме того, продолжается международная деятельность, направленная на продвижение Одессы и получение поддержки международных партнёров, муниципалитетов породнённых городов и дипломатических структур.

«Сегодня, когда идёт война и враг разрушает украинские города, для нас очень важно сохранить наше культурное наследие для последующих поколений. Поэтому мы воспользовались правом вступления по ускоренной процедуре. Мы продолжаем выполнять все рекомендации и с нетерпением ждём положительного решения сессии ЮНЕСКО», — отметил Геннадий Труханов.

Фото и видео: «Одесса»

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