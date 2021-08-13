В Одессе планируют открыть к 1 сентября Центр детского творчества

13 августа мэр Одессы Геннадий Труханов проинспектировал ход работ по подготовке к открытию Центра детского творчества в Киевском районе на ул.Комарова.

Как сообщает официальный сайт города, в настоящее время завершаются внутренние отделочные работы на первом этаже и лестничном пролёте, а на двух верхних этажах уже началась расстановка мебели.

Одновременно здесь смогут заниматься до 1300 детей от 3,5 до 21 года.

Отмечается, что главной особенностью нового Центра является зрительный зал на 230 посадочных мест, что позволит здесь организовывать выступления воспитанников.

«Жители Киевского и Малиновского районов получат первый за годы независимости Дворец детского творчества, построенный по всем современным требованиям и нормативам. Хороший актовый зал, светлые классы для занятий хореографией, вокалом, изобразительным искусством, компьютерные классы и различные другие направления. Подрядчики работают достаточно слажено и быстро, поэтому рассчитываем, что открытие состоится уже 1 сентября», — прокомментировал Геннадий Труханов.

Кстати. Новый Центр детского творчества находится на общей территории со школой №33. На сегодняшний день также на завершающей стадии работы по обновлению фасада и кровли общеобразовательного учебного учреждения, частичный ремонт помещений школы. Кроме того, ведётся благоустройство прилегающей территории с обустройством многофункциональной спортивной площадки.

Фото: «Одесса»

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