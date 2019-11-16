В одесской школе на Таирова произошла вспышка ОРВИ

Вспышка острой респираторной вирусной инфекции произошла в школе №63, что на Академика Королёва, 12 в Одессе.

Как сообщила «Думской» директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич, в учебном заведении заболело сразу 96 детей, закрыто на карантин восемь классов.

«Выявлен даже один случай заражения вирусом Коксаки (без осложнений). Ребёнок уже выздоравливает и в понедельник пойдёт в школу», — говорится в сообщении.

«Такое случается, паниковать не стоит. Оснований для закрытия всей школы нет: для этого необходимо, чтобы заболело 30% всех учащихся учебного заведения», — сказала Буйневич.

Другие школы города работают в нормальном режиме.