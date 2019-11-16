Правительство одобрило законопроект по борьбе с бедностью

Кабинет министров Украины поддержал законопроект Министерства социальной политики, направленный на борьбу с бедностью в 2020 году и социальную поддержку семей, которые в этом больше всего нуждаются.

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, соответствующее решение было принято на заседании правительства 15 ноября.

«Это важные первые шаги, направленные на поддержку семей, которые в этом больше всего нуждаются. Надеемся на поддержку Верховной Рады», — заявила министр социальной политики Юлия Соколовская на своей странице в Facebook.

Как отмечают в министерстве, теперь законопроект будет рассматривать парламент.

Среди прочего, эта инициатива предусматривает: с 01.01.2020 года увеличение поддержки детей-сирот и детей, лишённых родительского попечения, находящихся под опекой, с 2 до 2,5 прожиточных минимумов, и для детей с инвалидностью из их числа — с 2 до 3,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста; с 01.07.2020 года повышение пособий на детей из малообеспеченных семей с 85 до 130% от прожиточного минимума, а для трудоспособных лиц — с 21 до 25% прожиточного минимума.

Предусматривается также возможность ввести новые механизмы стимулирования неработающих к поиску работы, участия в общественных работах, открытии собственного дела; повышение пособия по уходу одиноким пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста и нуждающимся в постоянном постороннем уходе (в среднем 672 гривни ежемесячно).

«Это важные первые шаги, направленные на поддержку семей, которые в этом больше всего нуждаются», — подчеркивают в министерстве и отмечают, что средства на эти повышения заложены в бюджете на 2020 год, который Верховная Рада Украины уже приняла.