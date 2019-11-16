В Одессе арестовали организатора канала нелегальной миграции

В Одессе организатор канала нелегальной миграции граждан Турции в страны Евросоюза, которого на днях задержали пограничники, взят под стражу.

Как напоминает Госпогранслужба, на этой неделе на въезде в Одессу оперативные сотрудники Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины задержали 4 нелегальных мигранта — граждан Турции вместе с их соотечественником — организатором канала.

«Задержанные незаконно попали в Украину из Молдовы и планировали продолжить путешествие в страны Европейского Союза», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в октябре этого года этого человека пограничники уже задерживали на территории Украины. Тогда он был осуждён за незаконную переправку лиц через границу и выдворен из Украины с запретом въезда на три года.

Однако он не оставил дело, связанное с незаконным перемещением иностранцев через государственную границу Украины. Бдительность пограничников помешала его незаконной сделке.

15 ноября прокуратурой Одесской области указанному гражданину Турции объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ст.332-2 и ч.2 ст.332 УК Украины. Приморский райсуд Одессы вынес постановление об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца и в качестве альтернативы определён залог в 5 млн гривен.

Четверо задержанных граждан Турции в Малиновском районном суде Одессы признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 204-1 КУоАП. На каждого из них наложен штраф в размере 8500 гривен и запрещён въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.