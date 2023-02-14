Защитник Змеиного: Когда узнавали, что я со Змеиного, спрашивали: «Это ты послал..?»

Бывший военнопленный с острова Змеиный пограничник Никита Журьян находился в плену с первого дня войны. Его освободили 24 ноября 2022 года. Домой в Одесскую область пограничник вернулся после реабилитации 25 декабря.

О том, какая жизнь в плену и что ему пришлось пережить, сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы.

Тюремные трансферы

24 февраля всех защитников острова Змеиный погрузили оккупанты на буксир «Шахтёр» и доставили в Севастополь. Там всех содержали в казарме военной комендатуры две недели. После чего пограничников и морпехов отправили самолётом в Курск. А оттуда, прямо с аэродрома, в Белгородскую область в СИЗО, что в городе Старый Оскол. Там их содержали месяц.

Затем 4 месяца за решёткой в исправительной колонии в Валуйках. А уже оттуда переправили в исправительную колонию, находящуюся в Алексеевке.

Всех защитников с острова Змеиный удерживали вместе, но спустя некоторое время разделили. Где находятся 10 пограничников, пока неизвестно.

Молекулярная кухня

Ещё более-менее нормально кормили, когда были в Крыму. Еда была как для военнослужащих. А уже в колониях качество продовольствия откровенно тюремное — картофель, макароны, щи. Порции давали маленькие. Имея вес 85 кг, Никита потерял 20 кг.

Условия были терпимыми. У каждого была своя кровать. Не было такого, что на одну кровать претендовало несколько человек.

Тюремное от-кутюр

На четвёртом месяце содержания за решёткой защитников острова Змеиный начали отводить на работы в швейные цеха, сначала в 6-й, а позже в 4-й исправительной колонии. Там пленные производили робы для строителей, одноразовые медицинские халаты и т.д. С заключёнными они пересекались только во время работы. Те приносили материалы для шитья. С ними разговор имел только главный по производству.

Информационный вакуум

Минимальная информация поступала по радио, что-то вроде пропагандистского телеканала «Россия24». То есть постоянные новости и промывка мозгов, было непонятно, что на самом деле происходит на Родине. Там рассказывали о захваченных украинских городах, областях и т.д. Они не могли представить масштаб захваченных территорий. Казалось, будто враг пол Украины уже взял.

Время от времени им давали почитать местные газеты, в которых главными нарративами было, что все поддерживают так называемую «спецоперацию» и «тотальные победы».

Только когда переехали в колонию, где был телевизор, ребята увидели на карте, что Украина держится и даёт достойный отпор. Особенно это стало очевидным, когда отбили Харьковскую область за три дня. По телевизору по всем каналам сказали, что это стратегическое отступление и что им Харьков не нужен. Но ребята всё отлично поняли.

Били за правду

Отношение к пленным было в зависимости от людей, которые заступали на смены. Были адекватные, которые обращались с пленниками нормально. А были и зомбированные, которые даже слушать не хотели, кто эти ребята. Просто издевались и наносили моральное и физическое насилие, потому что ты украинец.

Перед обменом у Никиты была возможность поговорить с другими ребятами. Он понял, что у него не всё было так плохо по сравнению с другими. Ему хотя бы позволяли сидеть на стуле, а иногда – на кровати. Другим приходилось целый день стоять. Если присел, оккупанты проводили «воспитательный процесс».

«Русский военный корабль, иди на…»

Искали, кто сказал фразу «Русский военный корабль, иди на…». Некоторые работники этих колоний, ради забавы, делали так называемые допросы военнопленных с острова Змеиный. Когда узнавали, что с острова, спрашивали: «Это ты послал, это ты послал? А кто послал, если не ты?

По словам Никиты, никто не знал, кто сказал эту фразу, ведь она была сказана в эфире на 16-м международном морском канале судоходства, а они были на позициях и не слышали этого. И только из помещения дежурного пограничной заставы это можно было сделать. О том, как это повлияло на боевой дух украинцев и автора, они уже узнали после приезда домой.

Также тюремщики прощупывали, что каждый из пленных украинцев думает о Зеленском, о власти, о ситуации на Донбассе. Конечно, все пытались вырваться из этого разговора и перевести тему. За то, что скажешь, «Крым – это Украина, а Президент — легитимный», могли сильно пострадать.

Без права на телефонный звонок

Связи с родными все эти месяцы не было. Никто не знал, как там обстоят дела у родных. И это очень удручало. В СИЗО в Старом Осколе пленникам разрешили написать письма домой. Это было в марте, а в Украину письма поступили через полгода.

Обмен

До последнего момента Никита не знал, что его с побратимами будут обменивать. В тот день его забрали с работ по швейному цеху. Переодели и увезли в другое СИЗО, где были ещё наши ребята. До последнего момента не было понятно — это очередной переезд, что ли. Когда посадили на самолёт, было уже понятно, что это наконец-то обмен. А когда посадили в автобус, уже было понятно на 100%, что это точно обмен.

Встретили в Украине представители Координационного штаба. Сразу погрузили в автобусы, на которых они доехали до Запорожья. Там уже ждали представители Координационного штаба, представители пограничников.

С родителями Никита встретился в Киеве, это были очень тёплые и радостные ощущения. Затем реабилитация – две недели в госпитале и две недели в санатории. А перед новым годом он и побратимы вернулись домой в Одесскую область.

Жизненные советы для родственников и пленных

Пограничник отмечает, что главной проблемой как для родственников, так и военнопленного является то, что очень большие переживания из-за создаваемого вокруг них информационного вакуума. Ничего не понятно и очень часто сам себя «накручиваешь». Он советует попробовать меньше волноваться даже при такой сложной ситуации. Это тяжело, но надо себя держать в руках и не идти на какие-нибудь необдуманные вещи, которые могут только сделать хуже.

Родственников пленных Никита призывает не пытаться самостоятельно искать встречи со своими родными. Если администрация колонии узнает, что кто-то знает, что здесь военнопленные, то их обязательно перевезут в другую колонию. И это будет ещё большим стрессом для военнопленных.

Каждый переезд – это «приёмка», когда ребят и бьют, и плохо с ними обращаются. Никакие передачи не придут, даже если кто-то их передаст. Также пограничник предостерегает родственников пленных остерегаться мошенников, которые притворяются экстрасенсами, гадателями, а на самом деле «доят» деньги из отчаявшихся людей.

Мечты Никиты

Сейчас у Никиты есть две мечты – это возвращение всех пограничников и морпехов, взятых в плен на острове Змеиный, домой, а также Победа – та, что одна на всех, на всю Украину, на весь Украинский народ.

Как сообщала Одесса News, часть защитников острова Змеиный, как и значительная часть защитников Мариуполя и «Азовстали», всё ещё находится в российском плену.

Фото: Госпогранслужба

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