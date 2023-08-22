Война их не останавливает: измаильские пограничники берут поборы за осмотр судов

Прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили о подозрении начальнику и инспектору одного из отделов пограничной службы Измаильского пограничного отряда по факту извлечения неправомерной выгоды.

По информации ведомства, руководитель отдела пограничной службы организовал преступную схему по требованию от подчинённых сотрудников взяток, побуждая получать их от представителей агентирующих компаний за упрощённый осмотр судов во время пограничного контроля.

«Тариф» составлял 100 долларов США за морское судно и 50 долларов США за речное судно, прибывающее или выбывающее из Украины через государственную границу. Так, за одну смену подчинённые должны были «заносить» до 2000 долларов США. Средства пограничник получал напрямую или через своего сообщника – инспектора отдела», — говорится в сообщении.

Пограничники были задержаны после получения очередного транша неправомерных средств. Правоохранители задокументировали получение сообщниками 3400 долларов США.

По ходатайству прокурора подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой залогу.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области и ГОВ и ВБ «Юг» Госпогранслужбы Украины.

Как сообщала Одесса News, главный старшина Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы и старший сержант отдела внутренней и собственной безопасности ГПСУ организовали преступный бизнес: они похищали предпринимателей и вымогали с них деньги.

Фото: Одесская облпрокуратура

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