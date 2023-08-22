В Баку одесские спортсмены по стендовой стрельбе получили серебряные медали

В Баку продолжается чемпионат мира по стендовой стрельбе. В ходе соревнований одесские мастера Ирина Маловичко и Николай Мильчев завоевали серебряные медали.

Об этом сообщает Отделение Национального олимпийского комитета в Одесской области.

«И для Ирины Маловичко, и для её тренера Николая Мильчева это первые награды такого ранга в карьере. Кроме того, это первая медаль чемпионата мира на круглом стенде в истории украинского спорта. В финале одесские стрелки лишь одним попаданием уступили американцам Винсенту Хэнкоку/ Остeн Джуэлл Смит (42:43)», — говорится в сообщении.

В этом году ведущие украинские стендовики четырежды выходили в финальную часть соревнований и четырежды были четвёртыми: два раза Ирина в личном турнире (этапы Кубка мира в Дохе и Каире), ещё два раза — в миксте (в Каире и на Европейских играх).

Как сообщала Одесса News, одесситка Ирина Маловичко на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходил в хорватском городе Осиек в октябре 2022 года, получила первую лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Фото: Отделение НОК в Одесской области

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