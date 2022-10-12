Одесситка Ирина Маловичко получила первую лицензию на Олимпийские игры-2024

Одесситка Ирина Маловичко (тренер Николай Мильчев) на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходил в хорватском городе Осиек, получила первую лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной военной администрации в Facebook.

По итогам отбора одесситка вошла в восьмёрку лучших участниц соревнований, что позволило Ирине соревноваться как за олимпийскую лицензию, так и за медали чемпионата мира.

«В финальном раунде Маловичко закрыла 25 мишеней, показав пятый результат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на мировом первенстве разыгрывались четыре олимпийские квоты, но по правилам соревнований одна спортсменка может принести своей стране лишь одну лицензию, а так как Амбер Хилл из Великобритании ранее уже отобралась на Олимпийские игры 2024 года на чемпионате Европы — путёвку в Париж получила Ирина Маловичко.

«Поздравляем Ирину с получением лицензии на Олимпийские игры в Париже. Желаем лучше подготовиться к Олимпийским Играм-2024 и достойно представить Украину и Одесскую область на соревнованиях высочайшего уровня!» – сказал начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко встретился со спортсменами из Одесской области – участником Олимпийских игр-2020, борцом Василием Михайловым и его тренером Русланом Умаровым и волейболисткой Дарьей Романюк и её тренером Татьяной Сухиной.

Фото: ООВА

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