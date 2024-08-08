Олимпиада-2024: у Украины уже три золотых медали

В Париже завершился 12-й соревновательный день Олимпийских игр-2024.

По состоянию на 8 августа, Украина в медальном зачёте находится на 17-м месте, сообщает издание XSPORT.

В настоящее время в копилке Олимпийской сборной Украины всего 8 медалей: 3 золота, 2 серебра и 3 бронзы. Наши олимпийцы уже завоевали столько же золотых наград, как за две предыдущие Олимпиады вместе взятые.

Третью золотую медаль для Украины добыл боксёр Александр Хижняк.

В первой 10-ке медалистов находятся США, Китай, Австралия, Франция, Великобритания, Республика Корея, Япония, Италия, Нидерланды, Германия.

Отмечается, что Украине гарантирована и девятая медаль, ведь борец Парвиз Насибов будет бороться в финале весовой категории до 67 кг. Также на награду претендует и Жан Беленюк, соревнующийся в бронзовой схватке категории до 87 кг.

Одесса News информировала, что семь медалей принесли в копилку сборной Украины Ольга Харлан в личной сабле, Сергей Кулиш в стрельбе из винтовки в трёх положениях на дистанции 50 метров; саблистки Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова получили командное «золото», Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали «золото» и «бронзу» соответственно в прыжках в высоту, Михаил Кохан завоевал «бронзу» в метании молота, а гимнаст Илья Ковтун завоевал «серебро» в упражнениях.

Ещё шанс пополнить олимпийскую копилку у борца вольного стиля Василия Михайлова из Тарутино Одесской области, выступление которого планируется сегодня, 8 августа.

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