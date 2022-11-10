УПЛ: «Минай» уступил «Черноморцу»

В Минае Закарпатской области завершился поединок 12-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ) между местной футбольной командой и одесским «Черноморцем».

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».

Закарпатский «Минай» со счетом 0:1 уступил одесскому «Черноморцу», которому первую победу в сезоне принёс Илья Путря ударом с 11-метровой отметки на 5-й минуте встречи.

Из-за удаления на 71-й минуте в составе «моряков» поле досрочно покинул канадский легионер Манджрекар Джеймс.

Таким образом, команда одержала первую победу после возвращения тренера Романа Григорчука. Несмотря на победу, «Черноморец» остался на последней строчке. «Минай» опережает одесситов на три пункта в борьбе за зону переходных матчей.

В турнирной таблице УПЛ лидирует «Днепр-1» — 31 очко (после 11-ти игр). Вторым идёт «Шахтёр» — 26 (10), далее — «Заря» — 22 (11) и «Александрия» — 20 (9).

Как сообщала Одесса News, 6 ноября на одесском стадионе «Черноморец» в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» победило «Черноморец» со счётом 0:3.

Фото и видео: ФК «Минай»

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