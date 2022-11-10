В Херсоне замечен вывоз российской военной техники

В Херсоне накануне вечером горожане наблюдали, как военная техника врага передвигалась в сторону Антоновского моста.

Об этом в «Медиацентре Украина» (г. Одесса) заявила начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.

«Вчера наблюдался к вечеру вывоз техники», — сказала Луговая.

По её словам, горожане сообщили, что шли КамАЗы захватчиков, тяжёлая техника, часть угнанных автомобилей у местных жителей – враги выходили в сторону Антоновского моста.

Она также сообщила, что в настоящее время связи с Херсоном нет, поэтому владеет информацией только о вчерашнем дне.

Генеральный штаб ВСУ в настоящее время ни опровергает, ни подтверждает информацию о так называемом выводе российских войск из Херсона.

Как сообщала Одесса News, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск с западного берега Днепра в Херсоне. Генерал Сергей Суровикин, командующий российскими войсками в Украине, подтвердил, что они отступят на оборонительные позиции вдоль реки Днепр, сославшись на проблемы с пополнением поставок как на главную причину такого решения.

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