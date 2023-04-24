425-й день войны: Россияне наступают на трёх направлениях, ВСУ отразили 60 атак

Начались 425-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны. Основные усилия противник сосредотачивает на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

ВСУ отразили около 60 атак противника, — сообщает в Facebook Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 6 утра 24 апреля.

Отмечается, что самые ожесточённые бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

За прошедшие сутки противник нанёс 1 ракетный и 46 авиационных ударов. Совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам. Активно использует авиацию, применяя крылатые авиационные бомбы в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В результате есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский 23 апреля побывал на линии столкновения на Бахмутском направлении

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

В целом, ситуация на юге Украины, по оценке Оперативного командования «Юг», остаётся сложной, напряжённой, но контролируемой ВСУ.

Силы обороны продолжают боевую работу, оккупанты, в свою очередь, окапываются, маневрируют и не прекращают террора мирного населения.

Враг дважды применил ударные дроны типа «Ланцет» по Херсонскому району, нанёс групповой авиационный бомбовый удар 4 самолётами Су-35 со сбросом 5-ти КАБ-500. Повреждены частные жилые дома. Утверждается, что обошлось без людских потерь.

За сутки в зоне ответственности ОК «Юг» зафиксировано 56 вражеских обстрелов по акватории Днепро-Бугского лимана и не менее 5 населённых пунктов Херсонского и Бериславского районов.

Врагом за прошедшие сутки обстреляны сёла Ольговское, Червоное, Чаривное, Орехов Запорожской области; Томарино, Отрадокаменка, Ольговка, Садовое, Кизомис Херсонской области.

В Херсоне ранения получил 1 гражданский. Ещё один житель Херсонщины подорвался на обочине дороги между населёнными пунктами на неизвестном взрывном устройстве, а также 2 жителя Снегирёвки Николаевской области получили ранения при подрыве на минно-взрывном устройстве.

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население Украины, присваивая зерновой урожай. Так, в Бердянске Запорожской области так называемая российская оккупационная власть пытается вывезти похищенное зерно, загружая его на вражеские грузовые суда.

В ходе выполнения огневых задач нашей авиацией нанесён удар по сосредоточению живой силы и техники противника в Скадовском районе, ракетно-артиллерийскими подразделениями обеспечено уменьшение вражеских сил в количестве 13 военных, 2-х дронов-камикадзе типа «Ланцет», одного антидронового ружья, 2-х танков Т -62/72, 2-х артиллерийских и одной зенитной установок, миномёта, автомобиля, наблюдательного пункта и полевого пункта боеснабжения.

«По итогам боевой работы в течение недели подтверждаем уничтожение ещё 26 рашистов, 2-х пушек 152-го калибра «Гиацинт», ещё 1 склада боеприпасов и 11 единиц автобронетехники», — информирует ОК «Юг».

Как сообщала Одесса News, подразделения Вооружённых Сил Украины на юге страны продолжают избивать врага, обессиливая его и истощая.

На главном фото боец 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода ВСУ.

Фото: Генштаб, ОК «Юг», ВМС ВСУ/Facebook, Сырский/Telegram

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod