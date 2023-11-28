СБУ задержала агентку ГРУ РФ, которая корректировала десятки «Шахедов» по Одессе

Контрразведка Службы безопасности задержала в Одессе участницу агентурной сети главного управления генштаба вооружённых сил РФ (более известного как ГРУ), действовавшую в городе.

Об этом сообщает в Facebook СБУ в Одесской области.

Отмечается, что злоумышленница передала агрессору десятки геолокаций, где, по её убеждению, якобы базировались подразделения ВСУ. В августе этого года СБУ разоблачила и сообщила о подозрении двум другим участникам этой агентурной сети. Среди них – агент с оперативным псевдонимом «Diezel» и его жена, которая была «связной» российского ГРУ и сейчас скрывается от правосудия в Санкт-Петербурге. Теперь задержана третья фигурантка.

По её координатам оккупанты наносили прицельные воздушные удары, прежде всего, с применением дронов-камикадзе типа «Шахед». На фюзеляжах враждебных БпЛА захватчики делали надписи «от имени» прокремлёвского Теltgram-канала, который военная разведка России использует для вербовки и сотрудничества с агентами, — говорится в сообщении.

«Злоумышленница через анонимный чат в популярном мессенджере поддерживала коммуникацию с координатором агентурной сети – кадровым сотрудником 3-го оперативного отдела 316-го разведцентра российского ГРУ Григорием Ивановым. После вражеских ударов по Одессе фигурантка отчитывалась своему «куратору» о последствиях «прилётов», — информирует Служба безопасности.

Кроме того, она проводила доразведку вблизи инфраструктурных объектов областного центра, которые вызвали заинтересованность в военной разведке страны-агрессора.

Сотрудники СБУ разоблачили разведывательно-подрывную деятельность фигурантки и задержали её в собственном доме.

По данным следствия, вражеской пособницей оказалась местная предпринимательница, которую российское ГРУ дистанционно завербовало в июне этого года. В поле зрения окупантов женщина попала из-за активности в их Теlеgram-канале.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения). Сейчас она под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Одесса News информировала о том, что прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в ноябре 2023 года в суд обвинительный акт в отношении ещё одной жительницы Одессы по факту государственной измены.

Фото: УСБУ в Одесской области

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