В бою за Украину погиб житель Одесской области, старший лейтенант Иван Сотник

11 марта во время выполнения боевого задания погиб 50-летний командир взвода группы инженерного обеспечения воинской части А0281, старший лейтенант Вооружённых сил Украины, житель города Южный в Одесской области Иван Сотник.

Об этом сообщает в Facebook Южненский горсовет.

Защитника призвали на военную службу 5 октября 2022 года. Он погиб вблизи населённого пункта Кременная Северодонецкого района Луганской области.

Прощание с героем прошло 22 марта у памятника Героям Небесной сотни по улице Химиков в городе Южный. Этот день в громаде объявили Днём траура. В знак скорби был приспущен Государственный Флаг Украины на домах и сооружениях громады. В 10:00 погибшего военнослужащего почтили минутой молчания.

Как сообщала Одесса News, 20 марта жители села Бритовка Шабовской территориальной громады Одесской области попрощались со своим земляком — 52-летним солдатом Иваном Пономаренко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет/Facebook

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