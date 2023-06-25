В бою за Украину погиб житель Одесской области Николай Гранчар, светлая ему память

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб 32-летний житель села Главани Одесской области Николай Гранчар.

Об этом сообщает в Facebook Арцизский городской голова Сергей Парпуланский.

Отмечается, что Николай с первых дней полномасштабной войны записался добровольцем и отправился защищать родную страну. Но беспощадная война забрала чуткого сына, любящего мужа и заботливого отца. У Николая остались беременная жена и два сына.

Образовав живой коридор уважения, жители Арциза 12 мая провели героя в последний путь.

Как сообщала Одесса News, 7 мая на Донецком направлении возле населённого пункта Семёновка погиб житель села Приморское Одесской области Евгений Базиленко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сергей Парпуланский/Facebook

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