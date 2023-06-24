В бою за Украину погиб житель Одесской области Евгений Базиленко, светлая память

7 мая на Донецком направлении возле населённого пункта Семёновка погиб житель села Приморское Одесской области Евгений Базиленко.

Информацию подтвердили в Сергеевской территориальной громаде.

Защищая Украину, Евгений получил несовместимые с жизнью ранения, его не удалось спасти.

Ему было 34 года. 15 мая односельчане встретили своего земляка на родной земле и провели в последний путь.

Как сообщала Одесса News, 4 мая 2023 года во время боевого столкновения в населённом пункте Хромово Донецкой области погиб житель села Маразлиевка Белгород-Днестровского района Одесской области, солдат Олег Цвигун.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сергеевская ОТГ/Facebook

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