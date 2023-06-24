23 июня Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсудили оборонительно-наступательные операции, поставки вооружения и работу украинского оборонно-промышленного комплекса.

О заседании Ставки в своём вечернем видеообращении, размещённом на официальном сайте Офиса Президента Украины, сообщил сам Верховный Главнокомандующий.

«Очень детально рассмотрели ситуацию на передовой – все основные направления, поставки боеприпасов, артиллерия… Всё, что требует внимания Ставки сегодня. Докладывали командующие – генералы Залужный, Сырский, Тарнавский, Москалёв, вице-адмирал Неижпапа, генерал Малюк, чиновники. Все», — проинформировал Зеленский.

Как сообщала Одесса News, на этом заседании Ставки также Владимир Зеленский высказался по поводу скандала с военкомом Евгением Борисовым в Одессе, подчеркнув, что «этого человека точно не должно быть в системе комплектования Вооружённых сил.

Видео: ОПУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy