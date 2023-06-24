Утром враг атаковал «Калибрами» Одесскую область 

Две ракеты «Калибр» во время рассветной вражеской атаки 24 июня были направлены из акватории Чёрного моря по Одесской области.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Отмечается, что по результатам воздушного боя одна ракета уничтожена, другая, обстреленная, упала на открытую территорию.

«Взрывной волной повреждено складское здание. Без человеческих потерь», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что противник утром атаковал ракетами типа Х-101/555 и другие южные регионы с использованием стратегической авиации из Каспия.

В частности, над Херсонской и Винницкой областями силы противовоздушной обороны уничтожили по одной ракете, над Николаевской — 2, над Кировоградщиной — 3. В результате падения обломков сбитой вражеской ракеты в Винницком районе вспыхнуло нежилое здание. Пожар ликвидирован. Люди не пострадали, а в Кропивницком — обломки сбитых ракет повредили несколько домов, но также обошлось без человеческих потерь.

Как сообщала Одесса News, сегодняшней ночью противник нанёс очередной ракетно-авиационный удар по Украине, в частности, по Киеву и Днепру.

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