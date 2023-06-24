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  4. ФСБ РФ возбудила дело против Пригожина об организации им вооружённого мятежа

ФСБ РФ возбудила дело против Пригожина об организации им вооружённого мятежа

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Генпрокуратура РФ сообщила, что против главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина возбудили дело об организации вооружённого мятежа, предусматривающего заключение до 20 лет.

Об этом говорится в сообщении Радио Свобода со ссылкой на российское ведомство.

«ФСБ возбудила уголовное дело против Евгения Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса об организации вооружённого мятежа», — отмечается в сообщении.

В российском ведомстве заявили, что действиям Пригожина будет дана «должная правовая оценка».

Также российское ФСБ обратилось с призывом к бойцам «Вагнера» не выполнять приказы Пригожина и задержать его.

Между тем, отмечается, что военная техника ЧВК «Вагнер» появляется, кроме Ростова, также и на улицах Москвы. Евгений Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и пойдёт маршем на Москву, если ему не выдадут министра обороны России Сергея Шойгу.

В офисе «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге начались обыски после того, как ФСБ и Генпрокуратура РФ возбудили против Пригожина уголовное дело о мятеже.

Как сообщала Одесса News, утром 24 июня вагнеровцы оцепили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, отдел полиции на Будённовском проспекте, Главное управление МВД, УФСБ и администрацию Ростова. СМИ сообщают, что после заявлений Пригожина в Кремле паника, там не исключают сценария начала гражданской войны.

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