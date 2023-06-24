ФСБ РФ возбудила дело против Пригожина об организации им вооружённого мятежа

Генпрокуратура РФ сообщила, что против главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина возбудили дело об организации вооружённого мятежа, предусматривающего заключение до 20 лет.

Об этом говорится в сообщении Радио Свобода со ссылкой на российское ведомство.

«ФСБ возбудила уголовное дело против Евгения Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса об организации вооружённого мятежа», — отмечается в сообщении.

В российском ведомстве заявили, что действиям Пригожина будет дана «должная правовая оценка».

Также российское ФСБ обратилось с призывом к бойцам «Вагнера» не выполнять приказы Пригожина и задержать его.

Между тем, отмечается, что военная техника ЧВК «Вагнер» появляется, кроме Ростова, также и на улицах Москвы. Евгений Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и пойдёт маршем на Москву, если ему не выдадут министра обороны России Сергея Шойгу.

В офисе «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге начались обыски после того, как ФСБ и Генпрокуратура РФ возбудили против Пригожина уголовное дело о мятеже.

Как сообщала Одесса News, утром 24 июня вагнеровцы оцепили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, отдел полиции на Будённовском проспекте, Главное управление МВД, УФСБ и администрацию Ростова. СМИ сообщают, что после заявлений Пригожина в Кремле паника, там не исключают сценария начала гражданской войны.

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