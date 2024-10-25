В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Полтавский, светлая память

В Измаил на щите возвращается гранатомётчик механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона солдат Сергей Полтавский.

Об этом 23 октября сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Сергей родился в Измаиле, учился в седьмой школе, увлекался спортом и компьютерами. Он надеялся найти работу по специальности (имел диплом «Банковское дело»), но времени не терял – работал там, где требовались сильные трудолюбивые руки. А в свободное время углублял знания, мечтая работать по специальности. В выходные играл с друзьями в футбол (был нападающим) на поле СК «Выставка», болел за Украину на всех соревнованиях, которые проходили в стране и за её пределами, Неоднократно говорил, что Украина – это самое важное, что есть в его жизни.

Сергей получил повестку в начале 2023 года. Он выполнял боевые задания на самых горячих участках боевых столкновений с российскими оккупантами. Был ранен, однако после реабилитации вернулся в Донбасс к побратимам продолжать освобождать украинскую землю от оккупантов, чтобы потом, после Победы, вернуться в Измаил, найти работу своей мечты, встретить любовь и строить свое счастье…

Солдат Сергей Полтавский будет похоронен на Аллее Славы на новом кладбище Измаила.

Одесса News сообщала о гибели в октябре 2024 года на поле боя жителя села Нерушай (Татарбунары), военнослужащего ВСУ Максима Костенко.

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Фото: Измаильский горсовет/Facebook

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