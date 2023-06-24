В России конфликт Пригожина с Шойгу перерос в военный мятеж

Вечером 23 июня создатель признанной в мире преступной организацией российской частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил военных своей страны в нанесении удара по тыловому лагерю наёмников.

По словам Пригожина, «погибло огромное количество бойцов». В своём аудиообращении он уточнил, что был нанесён ракетный удар, после этого отработали вертолёты и потом артиллерия. Пригожин отметил, что команды об уничтожении «Вагнера» исходили от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу.

Евгений Пригожин

Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК «информационной провокацией».

Пригожин заявил в ночь на 24 июня, что его подразделения пересекли госграницу России и входят в Ростов-на-Дону. Он также проинформировал, что Шойгу покинул Ростов, чтобы «не объясняться» о ракетном ударе по позициям наёмников. Потом он добавил, что намерен разобраться, почему в РФ «творится беспредел», призвав присоединяться к нему. Пригожин указал, что в РФ «не военный переворот», а «марш справедливости». По его словам, «Вагнер» «горячо поддерживает» большинство российских военных.

Сергей Шойгу

«Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 21.00 он бежал трусливо, как баба. Для того, чтобы не объясняться, зачем он поднимал вертолёты уничтожать наших парней, зачем наносил ракетные удары. Эта тварь будет остановлена», – подчеркнул создатель ЧВК. По его словам, Шойгу якобы «специально прибыл в Ростов для того, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК». «Он использовал артиллеристов и пилотов вертолётов в тёмную, чтобы нас уничтожить», – указал Пригожин. После удара он отметил, что «зло, которое несёт военное руководство страны, должно быть остановлено» и призвал «не оказывать сопротивление» – «всех, кто будет оказывать сопротивление, мы будем считать как угрозу и уничтожать немедленно».

«Мы разберёмся с теми, кто уничтожает русских солдат и вернёмся на фронт», – заявил создатель «Вагнера».

Утром в центре Ростова-на-Дону (РФ) замечены танки и военная техника в районе Будённовского проспекта, где находится штаб Южного военного округа (ЮВО). Соответствующие видео утром 24 июня опубликовал телеканал «Дождь» в Telegram.

«На Большой Садовой очевидцы заметили колонну машин, в которых, по их словам, ехали вагнеровцы с оружием», – сказано в сообщении к видео. На одном из танков возле штаба ЮВО на боку нарисована буква Z, указал «Дождь» в Telegram.

Люди в камуфляже, как пишет в Telegram ростовский портал «161.RU», судя по фото и видео от читателей, оцепили штаб Южного военного округа, отдел полиции на Будённовском, Главное управление МВД, УФСБ и администрацию Ростова.

О том, что у здания Южного военного округа наёмники ЧВК «Вагнер», следует из подписи к фото на сайте российского пропагандистского агентства ТАСС.

СМИ сообщают, что после заявлений Пригожина в Кремле паника, там не исключают сценария начала гражданской войны.

ФСБ заявила, что слова Пригожина являются «призывами к вооружённому гражданскому конфликту в России», и призвала вагнеровцев задержать его.

Вчера днём пресс-служба Пригожина опубликовала часть его интервью, в котором основатель ЧВК рассказал, что российские войска в Украине отступают на трёх направлениях, а командование обманывает президента Путина. Также Пригожин обвинил минобороны РФ во лжи и признал, что Украина не собиралась вместе с НАТО нападать на Россию.

Как сообщала Одесса News, Евгений Пригожин в вышедшем 23 мая интервью пропагандисту Константину Долгову признал, что страна-агрессор не достигла целей войны, которые сама декларировала.

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