Зеленский высказался по поводу скандала с военкомом в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу скандала с военкомом Евгением Борисовым в Одессе.

Об этом Зеленский заявил 23 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook ОПУ.

Президент отметил, что во время очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего важным пунктом обсуждения была справедливость.

«Очень важный пункт нашего обсуждения на Ставке – справедливость. То, что касается военкомов, в частности скандала с… деятелем в Одессе. Этого человека точно не должно быть в системе комплектования Вооружённых сил. Очень неприятно, откровенно аморально и неправильно, что этот человек, несмотря на всё, оставался на своей должности», – подчеркнул Зеленский.

Евгений Борисов

Он добавил, что поручил Главкому ВСУ Валерию Залужному «убрать этого человека с должности».

«Первому заместителю министра обороны Украины Павлюку поручено организовать проверку всей этой системы военкомов. Жаль, что внимание и время Ставки приходится сейчас тратить ещё и на такие вопросы», – резюмировал Зеленский.

Накануне, 22 июня, глава пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в комментарии «Радио Свобода» сказала, что служебная проверка в отношении начальника одесского военкомата Евгения Борисова, у которого журналисты нашли дорогостоящую недвижимость в Испании, не выявила оснований для отстранения его от должности.

Наталья Гуменюк

Журналисты поинтересовались у Гуменюк результатами служебного расследования, которое проводилось из-за его выезда за границу зимой 2022 года.

«Служебное расследование было завершено вовремя, как и должно было быть. И сейчас было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешён. То есть нарушений не было выявлено. Все остальные обвинения, подозрения и так далее расследуют правоохранительные органы, деятельность которых мы комментировать не можем», – ответила она.

Гуменюк уточнила, что, согласно предоставленным Борисовым документам, он выезжал на лечение.

«Оснований для отстранения от должности не было. Поэтому он продолжает выполнять свои обязанности», – сказала спикер.

Что касается состояния и имущества Борисова, то Гуменюк подчеркнула, что у неё «нет оснований утверждать, откуда взяты эти деньги».

Как сообщала Одесса News, в конце апреля экс-нардеп Игорь Мосийчук обвинил начальника одесского военкомата Евгения Борисова в коррупции. По его словам, военком приобрёл виллу в Марбелье (Испания) для своей матери-пенсионерки и в конце 2022 года сам выезжал туда на отдых почти на месяц. Кроме того, Мосийчук утверждал, что Борисов пользуется дорогой машиной, которую будто бы ввез под видом гуманитарной помощи.

Издание «Цензор.НЕТ» также писало со ссылкой на свои источники, что мать и жена военкома «фактически являются долларовыми мультимиллионерами и владеют роскошной недвижимостью на одном из элитных курортов Испании Марбелье». Издание отмечало, что жена Борисова Александра начала заниматься бизнесом сразу после того, как вышла замуж за него в 2015 году, и имеет фирму по продаже одежды бренда Levi’s в двух торговых центрах Киева и Львова.

3 мая Госбюро расследований сообщило, что открыло уголовное производство в отношении начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его фамилию не назвали, однако эту должность занимал Борисов.

«Украинская правда» 22 июня выпустила расследование о том, как семья Борисова во время полномасштабной войны приобрела имение в Испании и три авто.

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия инициирует проверку всех областных территориальных центров комплектования (военкоматов) после скандала с начальником Одесского областного ТЦК Евгением Борисовым.

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