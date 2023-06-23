После скандала в Одессе в Верховной Раде инициируют проверку всех военкоматов

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия инициирует проверку всех областных территориальных центров комплектования (военкоматов) после скандала с начальником Одесского областного ТЦК Евгением Борисовым.

Об этом Арахамия сообщил 23 июня в Telegram.

«Как член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки инициирую рассмотрение этого случая и детальное его освещение в средствах массовой информации. Готовлю обращение в правоохранительные органы и беру под личный депутатский контроль ход расследования», – написал депутат.

Арахамия добавил, что также инициирует обращение в уполномоченные органы, чтобы провести аналогичные проверки в отношении военкоматов всех областей.

Как сообщала Одесса News, «Украинская правда» 22 июня выпустила расследование о том, как семья начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова во время войны приобрела имение в Испании и автомобили.

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